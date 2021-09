Zanetti: “Inter consapevole dopo lo scudetto, siamo pronti per stasera”

Le parole di Javier Zanetti a Prime Video poco prima dell'inizio di Inter-Real Madrid

"Emozioni di Champions. È tornata la Champions ed è tornato questo palcoscenico fantastico, speriamo che la gente si diverta". Così Javier Zanetti a Prime Video prima di Inter-Real. "L'anno del Triplete? Un'annata difficile, complicata, ma poi abbiamo vinto tutto grazie a un grande gruppo di uomini. Un gruppo forte vince sempre, in campo e fuori. Questa Inter è pronta per la Champions, con consapevolezza di essere forte dopo lo scudetto. Stasera affrontiamo una grande squadra, ma ce la giocheremo. Siamo pronti per fare una grande partita".