Zanetti: “Derby, per 80′ abbiamo cercato di vincere. Inzaghi? Sono fiducioso”

Le considerazioni del vicepresidente nerazzurro intervistato da Radio Deejay

Ospite di Radio Deejay, Zavier Zanetti, vice presidente dell'Inter, ha analizzato l'andamento del derby di Milano di domenica sera, partendo dalla preparazione della gara che è stata complicata dalla trasferta europea a Tiraspol: "Io sono tornato a casa alle 6 del giovedì, i giocatori anche perché Appiano è vicino. Poi abbiamo fatto un allenamento per preparare una partita importante come il derby che i ragazzi hanno affrontato molto bene. La prestazione c'è stata eccome, abbiamo creato tante occasioni contro una squadra come il Milan che non è primo per caso. E' stato un bel derby, è stato normale avere un calo nel finale perché per 80 minuti abbiamo cercato di vincere la partita. Poi quando non riesci a segnare, qualcosa concedi e infatti loro hanno preso un palo. Guardiamo avanti, sono fiducioso perché vedo che stiamo lavorando bene".