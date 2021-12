Zanetti: “Alvarez? Solo voci. Lautaro punto di riferimento, una cosa mi lascia tranquillo”

Il vice presidente nerazzurro: "Se Messi è stato vicino? Non potevamo permetterci un investimento così importante, avrebbe messo a rischio il futuro del club"

L'Inter, al momento, non ha intenzione di affondare il colpo per Julian Alvarez, l'attaccante del River Plate che piace a mezza Europa. A spiegarlo è Javier Zanetti, vice presidente dei nerazzurri, nel corso di una lunga intervista concessa a Líbero: "Sono molti i club interessati a Julián Álvarez, è una cosa logica perché ha disputato un grande campionato. Non è facile essere l'attaccante del River e mostrare quello che sta mostrando. Ma l'Inter è completa in tutti i suoi reparti, quelle che circolano sono solo voci... Julián Álvarez ha un grande futuro, ma il presente dell'Inter è altro. Lautaro Martínez è sempre più un riferimento. Quando si acquista un giovane bisogna prevedere cosa accadrà nei successivi 3-4 anni, la sua crescita è stata importante: è maturato. Non è facile adattarsi al calcio italiano, è un punto di riferimento per l'Inter e la Nazionale. Lui, come tutti i grandi giocatori, saranno sempre richiesti dai grandi club. Vivo alla giornata con Lauti, lo vedo molto felice, la sua felicità mi lascia molto tranquillo. Lo dimostra ogni domenica. Si sente importante".