Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter, è stato ospite del format 'Que Mola' dove ha raccontato aneddoti del suo vissuto calcistico e non solo:

Un aggettivo per Javier Zanetti oggi?

"Diciamo manager che ha una visione più ampia rispetto a quando giocava".

La tua gioventù argentina, cosa puoi raccontarci?

"Se penso alla mia infanzia ho ricordi bellissimi, legati alla mia passione che è il calcio. Fin da bambino sognavo con i miei amici di diventare un professionista. Questo sogno l'ho realizzato. Del mio quartiere mi porto dietro tante cose belle che mi hanno accompagnato da calciatore e oggi da manager. Valori importanti che tengo stretti".

Mi racconti il potrero, il campetto del quartiere?

"Sarebbe l'oratorio per gli italiani, dove trascorri momenti meravigliosi con gli amici, impari a giocare, sogni, litighi, scherzi. Momenti che ti fanno crescere".

Come sei arrivato nel settore giovanile dell'Independiente?

"Sono tifoso da bambino, ci sono andato perché sognavo di indossare quella maglia. Attraverso un torneo del mio quartiere i dirigenti mi hanno visto e mi hanno preso. Così è iniziata la mia carriera".

L'esordio da professionista è stato però contro il Banfield e la tua prima partita è stata contro il River.

"In realtà l'esordio è in seconda divisione, poi il Banfield mi compra e faccio due anni in prima divisione. Dopo questi due anni la chiamata inaspettata dell'Inter che mi ha sorpreso, ma è stata la mia grandissima opportunità di confrontarmi con grandissimi campioni".

In questo trasferimento nasce il mito della numero 4.

"Sì, è stata la maglia che ho sempre indossato, era libero e me lo sono preso perché mi piaceva. Con questo numero ho trascorso momenti indimenticabili con l'Inter, che per me significa famiglia, amore, è casa mia. Essere legato ancora adesso al club è molto importante per me".

Ricordi il primo giorno in nerazzurro?

"Sinceramente non potevo immaginare in quel momento che la mia carriera sarebbe stata tutta qui. Sapevo che arrivavo in una società storica, con grandi campioni da diversi paesi. Volevo lasciare la mia impronta, sapevo che era la mia opportunità. Il salto era molto grande ma sapevo che dovevo dare tutto ciò che avevo dentro e portare la mia essenza sudamericana per far sì che l'Inter apprezzasse le mie qualità".

A proposito di essenza sudamericana, l'Inter ce l'ha nel DNA.

"Sì, c'è una tradizione sudamericana, molti giocatori hanno fatto bene. Poi, FC Internazionale già dal nome significa aprire le porte a giocatori da diverse Nazioni".

"Primissimo allenamento, facciamo possesso palla. Lui non la perde mai. Quel giorno pensai che avrebbe fatto la storia dell'Inter". Ricordi chi ha detto queste cose?

"Sì, il capitano di allora, Beppe Bergomi, persona che mi ha aiutato tantissimo, mi ha fatto integrare alla realtà del calcio italiano, mi ha raccontato la storia dell'Inter. Insieme a Giacinto Facchetti sono stati importanti per me nei miei primi passi in questa società".

Batistuta e Crespo, che ci dici?

"Due grandi attaccanti, tra i principali della storia del calcio argentino. Batistuta aveva una potenza fisica incredibile, segnava in tutti i modi. Crespo molto intelligente dentro e fuori area, con movimenti che gli permettevano di farsi trovare ed essere sempre lì a far gol".

Tre nomi da mettere in cima dell'Argentina.

"Messi, Diego e Kempes, che è stato artefice nel '78 di una cavalcata straordinaria che ci ha fatto vincere il primo Mondiale".

Il calcio argentino sta evolvendo, si sta orientando verso un formato europeo.

"Un punto a favore, il calcio argentino può crescere tanto. Bisogna copiare le cose buone e questa è stata una scelta importante".

Tre motivi per seguire il calcio argentino.

"Perché è appassionante, ci sono giovani che stanno facendo grandi cose e perché ti fa ricordare il potrero, dove vedi giocatori che si divertono".

La Libertadores è come la Champions League?

"Come importanza sì, ma si svolge in modo diverso. Gli stadi sono diversi, la gente la vive in modo diverso. ma è una coppa molto ambita che ultimamente ha visto il predominio delle squadre brasiliane che stanno investendo tanto. L'Argentina è un po' indietro ma penso che Boca, River e Racing possano essere protagoniste della nuova edizione".