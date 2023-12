La prima vittoria in Youth League in questa stagione tiene in vita l'Inter Primavera, almeno fino alle 16.30, quando si saprà il verdetto di Salisburgo-Benfica. E' infatti appeso a quel risultato il destino europeo dei ragazzi di Chivu, che intanto hanno fatto il loro dovere superando la Real Sociedad a Interello 1-0 grazie a un gol su rigore di Sarr. Tre punti che ora proiettano i nerazzurrini al secondo posto a quota sette punti, a più uno dai portoghesi, obbligati a vincere in Austria per essere sicuri dei playoff. In caso di parità bisognerà prendere in mano la calcolatrice e guardare la differenza reti, al momento in equilibrio, anche se i milanesi hanno il vantaggio di aver segnato di più.

95' - Non c'è più tempo, cala il sipario a Interello! L’Inter Primavera fa il suo dovere battendo 1-0 la Real Sociedad e può ancora sperare nei playoff. I nerazzurri, ora secondi, passano la palla al Benfica, in campo tra mezzora contro il Salisburgo, già agli ottavi di finale.

94' - Di Maggio protegge bene il primo palo, allungando di testa in corner.

93' - Punizione insidiosa della Real Sociedad. L'Inter deve stringere i denti per difendere il minimo vantaggio.

91' - Zuberek è entrato col piglio giusto, qui si fa respingere il tiro dopo aver difeso bene palla in area.

90' - Assegnati 5' di recupero.

88' - KAMATE A UN PASSO DAL RADDOPPIO! Fa tutto bene Zuberek sulla sinistra, la palla arriva sull'altro versante dove sbuca Kamate, che si coordina e calcia forte ma troppo centrale colpendo Folgado.

87' - Olarra se ne divora un altro, peggio del precedente. Ma era in posizione di fuorigioco.

85' - Doppio cambio per Chivu, che ora si difende: Zuberek e Bovo per Sarr e Quieto.

84' - OLARRA SPRECA TUTTO! Raimondi rinvia male il pallone, la Real Sociedad riconquista il possesso sulla trequarti proprio con il suo numero 17, che arriva anche a concludere nel cuore dell'area. Sparando alto.

83' - Cocchi esulta come se avesse segnato un gol, invece ha conquistato una semplice rimessa dal fondo. Che semplice non è, visto che intanto i secondi passano e l'Inter può respirare.

82' - Comunicato il dato degli spettatori: oggi stanno assistendo al match di Interello in 278.

81' - Rientrato Berenbruch, ancora visibilmente claudicante.

80' - Si può ripartire, con l'Inter in 10 vs 11 che deve difendersi dall'attacco dei baschi. E lo fa bene, anche assistita dall'imprecisione degli avversari.

79' - Ramirez ammonito per un fallo precedente ai danni di Berenbruch, ancora a terra dolorante vicino alla linea laterale.

78' - Alexiou si lancia in avanti, spinto dall'attaccante: l'arbitro vede il fallo e lo segnala.

75' - Scocca l'ora di Kamate, Chivu richiama in panchina Spinaccè, che era stato ammonito e quindi a rischio espulsione.

74' - Finisce la partita di Arruti, inizia quella di Astiazaran.

73' - Nulla di grave comunque, Di Maggio si è già rialzato e ha recuperato la sua posizione in campo.

72' - Gioco fermo per permettere i soccorsi a Di Maggio, uscito acciaccato dal contrasto precedente.

71' - Di Maggio, imbeccato meravigliosamente da Berenbruch, entra in area di rigore e si lascia cadere troppo facilmente. L'arbitro fa segno che si può proseguire.

69' - Di Maggio ammonito per un fallo su Ramirez. Chivu non è convinto e urla verso l'arbitro: "è scivolato".

68' - Sarr taglia bene sul primo palo, ma Lebarbier legge le sue intenzioni e lo chiude in corner.

66' - Bene il vantaggio, ma l'Inter deve cercare di farne almeno un altro per avere il vantaggio della differenza reti col Benfica, in campo alle 14.30 contro il Salisburgo. In caso di sconfitta dei portoghesi, invece, non servirebbe la calcolatrice: i nerazzurrini sarebbero ai playoff.

65' - Olarra per Garro: prima sostituzione nella fila degli ospiti.

64' - SARR GLACIALE, INTER IN VANTAGGIO DAL DISCHETTO! Pallone da una parte, Folgado dall'altra. Il nove nerazzurro infallibile dagli undici metri.

63' - RIGORE PER L'INTER! Ingenuo Gibelalde, che sgambetta Berenbruch all'ingresso dell'area.

62' - Tocco impreciso di Spinaccè che voleva premiare la sovrapposizione di Di Maggio sulla destra. Sfuma sul nascere l'iniziativa dell'Inter.

61' - Chivu richiama soprattutto Sarr, un po' fuori fase dopo aver sbagliato un gol clamoroso a inizio primo tempo.

60' - Nulla di fatto, la difesa dell'Inter neutralizza il calcio d'angolo senza particolare difficoltà.

59' - La Real Sociedad spinge e ora batterà un corner dalla sinistra.

57' - Spinaccè allarga troppo l'alettone nel duello aereo con Martin: l'arbitro ci mette un po' ma alla fine estrae il cartellino giallo.

57' - Primo cambio per Chivu: Motta, unico ammonito, lascia il posto a Cocchi.

56' - Arenzana non riesce a dare forza al suo colpo di testa: il pallone finisce docile tra le mani di Raimondi.

54' - In questa ripresa, le squadre giocano fisiologicamente a viso aperto, visto che il pareggio eliminerebbe entrambe dalla Youth League.

52' - Spinaccè sbaglia completamente la girata sul cross dalla bandierina di Berenbruch.

50' - RAIMONDI DECISIVO CON DUE PARATE! Grande respinta con il piede del portiere interista sul diagonale di Ramirez. Sullo sviluppo dell'azione, poi è bravo ad allungare il pallone in corner evitando il tap-in di un avversario.

49' - Di Maggio non riesce ad arpionare il pallone in area per un soffio. Bella l'idea di Stankovic.

47' - Non riesce il numero a Ramirez nell'area di rigore interista: sterzata improvvisa del numero 7 degli ospiti, che però perde il pallone favorendo l'uscita di Raimondi.

46' - Nessun cambio all'intervallo, si riparte con gli stessi 22 che hanno chiuso la prima frazione di gara.

13.01 - Ripartiti, comincia il secondo tempo di Inter-Real Sociedad di Youth League!

13.00 - Squadre di nuovo in campo, tra pochissimo il secondo tempo.

12.45 - Un pari che non serve a nessuno dopo i primi 45' minuti, in cui l'Inter denuncia le solite difficoltà in zona gol in una sfida sostanzialmente equilibrata contro una Real Sociedad lineare, senza guizzi. Una l'occasione creata dai nerazzurrini, sprecata malamente da Sarr che ha colpito il palo da posizione privilegiata al 14'. Dietro i ragazzi di Chivu hanno rischiato poco e niente, forse solo in occasione della scivolata di Stante che ha impedito a Mariezkurrena di concludere in porta col mancino.

45' - Duplice fischio di Antoni Bandic, finisce qui il primo tempo Inter-Real Sociedad di Youth League! Squadre negli spogliatoi, risultato inchiodato sullo 0-0 nei primi 45' che hanno viaggiato sempre sul filo dell'equilibrio. Una sola occasione vera da annotare: il palo colpito al 14' da Sarr a porta semi-spalancata.

44' - Arenzana commette fallo in attacco su Di Maggio, bravo a chiudergli la traiettoria di tiro in area di rigore.

43' - Sarr, che aveva cambiato fascia venendo a sinistra, pesta i piedi a Spinaccè. Sfuma l'azione dell'Inter, non molto elaborata visto che si trattava del solito lancio in verticale partito dalla difesa.

42' - Super intervento difensivo di Stante, che esulta come se avesse segnato un gol. In effetti Mariezkurrena si era messo il pallone sul mancino per colpire a rete, ma sulla sua strada ha trovato la scivolata del centrale di Chivu.

38' - Martin pensa negativo e copre l'errore del compagno che, spizzando la palla di testa all'indietro, stava mandando Sarr tutto solo verso la porta.

36' - Dalla panchina, Chivu non smette di telecomandare i suoi, spronandoli a gran voce.

34' - Aidoo troppo irruento: l'arbitro comanda calcio di punizione per la Real. Che poi perde subito palla commettendo fallo proprio sul 2 nerazzurro.

33' - Lancio di prima di Stankovic verso Sarr o Spinaccè, il quale si avventa sul pallone ma si fa rimontare da un difensore. Si riparte con la rimessa in gioco da fondo campo di Folgado.

32' - Arenzana commette fallo di sfondamento su Stante: fischio contro l'attacco che premia i nerazzurri.

31' - Superata la mezzora a Interello, risultato ancora cristallizzato sullo 0-0. L'occasione migliore l'ha avuta l'Inter con Sarr, che al 14' ha centrato il palo da mezzo metro.

25' - Momento positivo degli ospiti, l'Inter non riesce più a uscire dalla sua trequarti. Dove ora i baschi batteranno un calcio di punizione interessante, vicino al vertice dell'area.

24' - Spinaccè pizzicato in offside sul lungolinea di Quieto. Il 19 nerazzurro deve essere bravo ad allungare la difesa ospite, ma i compagni lo devono cercare meglio e non solo con lanci lunghi.

23' - Ora è la Real Sociedad a stabilire il ritmo della partita. Lunga fase di possesso palla dei baschi che stanno nascondendo la palla all'Inter.

22' - Tiro senza pretese di Lebarbier: palla altissima sopra la traversa.

21' - Alexiou tocca con la mano in area, ma il movimento è congruo alla corsa. Fa bene l'arbitro a non assegnare calcio di rigore.

18' - La Real Sociedad costruisce con tre difensori, lasciando sfogo a Lebarbier. Quando quest'ultimo si sgancia è Gibelalde ad abbassarsi sulla linea di difesa.

16' - Aidoo deraglia sul binario destro: non c'è contatto falloso per l'arbitro, si gioca

14' - PALO ESTERNO DI SARR! Incredibile errore del nove nerazzurro che, a porta semi-spalancata, spara sul legno da mezzo metro buttando nel cestino l'ottimo assist in scivolata di Quieto.

11' - Berenbruch, con un bell'anticipo di testa, risolve una situazione che si stava facendo pericolosa in area per l'Inter. C'è anche una spinta sul 14 di casa, puntuale il fischio dell'arbitro.

11' - Alza il baricentro la Real andando a battere un calcio d'angolo.

10' - Stante molto aggressivo a centrocampo: solo fallo per l'arbitro, i baschi avrebbero voluto una sanzione disciplinare.

8' - Motta commette un fallo tattico per fermare la ripartenza di Ramirez: giallo ben speso dal terzino di Chivu per mettere una toppa sull'errore di Berenbruch che poteva costare carissimo all'Inter.

7' - Gibelalde spazza via la minaccia, Aidoo riconquista palla e porta a casa un giro dalla bandierina.

6' - La Real Sociedad prova a scrollarsi di dosso la tensione dei primi minuti uscendo dalla sua metà campo con il palleggio.

5' - Di Maggio, innescato da Spinaccè, calcia senza pensarci due volte dall'interno dell'area di rigore. Posizione troppo defilata per sperare di prendere la porta.

4' - Aidoo propone il controcross dopo lo schema da calcio di punizione: l'arbitro vede un fallo in attacco dell'Inter.

3' - Martin maltratta Spinaccè trattenendolo vistosamente per la maglia: punizione interessante per l'Inter vicino ai bordi dell'area basca.

2' - Azione insistita dell'Inter, che manda alla conclusione da fuori area Stankovic. Pallone respinto in fallo laterale.

1' - L’Inter Primavera, oggi nei classici colori nerazzurri, dà il primo giro al pallone del match. La Real Sociedad in completo bianco.

12.00 - Fischio d’inizio di Antoni Bandic, comincia in questo momento Inter-Real Sociedad di Youth League!

11.58 - Ora i saluti di rito, poi lancio della monetina per stabilire il primo possesso di palla della gara e l'occupazione delle due metà campo.

11.57 - Ecco i 22 protagonisti che, sulle note dell'inno della Youth League, fanno capolino sul campo di gioco di Interello preceduti dalla terna arbitrale.

11.52 - Lo speaker annuncia le formazioni ufficiali.

11.50 - L'Inter insegue la prima vittoria nel girone, quella che teoricamente potrebbe regalarle il pass per i playoff. Nelle cinque giornate precedenti, i ragazzi di Chivu hanno raccolto una sconfitta e quattro pari, compreso il 3-3 dell'andata con la Real.

11.47 - Finito il riscaldamento della Real Sociedad, che torna negli spogliatoi. Inter ancora in campo per la sessione di tiri in porta.

11.45 - Ancora 15 minuti d'attesa e poi sarà tempo di Inter-Real Sociedad di Youth League, restate qui su FcInternews.it per non perdervi la diretta testuale del match!

11.30 - E' uscito un sole timido su Interello, la temperatura però rimane rigida.

11.20 - Squadre in campo per il warm up pre-partita. Si scalda anche la terna arbitrale bosniaca guidata da Bandic, assistito da Tesanovic e Zahiragic.

11.15 - 4-4-2 per i baschi, con Arenzana e Mariezkurrena coppia d'attacco. Dietro, a far scudo a Folgado, si compone la linea a 4 con Garro, Martin, Beitia, Lebarbier. In mezzo Gibelaide e Arrutti, sulle fasce Ramirez e Eceizabarrena.

11.10 - Senza Matjaz, uscito malconcio dalla gara di Monzello, è Alexiou a far coppia con Stante al centro della difesa completata da Aidoo e Motta. In mezzo comanda le operazioni capitan Stankovic, che avrà ai suoi lati Di Maggio e Berenbruch. In attacco, con Kamate e Zuberek in panchina, spazio al tridente Sarr-Quieto-Spinaccè.

10.57 - LE FORMAZIONI UFFICIALI:

INTER (4-3-3): Raimondi; Aidoo, Stante, Alexiou, Motta; Di Maggio, Stankovic, Berenbruch; Sarr, Spinacce, Quieto.

In panchina: Tommasi, Cocchi, Bovo, Zarate Hidalgo, Kamate, Guercio, Zuberek.

Allenatore: Cristian Chivu.

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Folgado; Garro, Martin, Beitia, Lebarbier; Ramirez, Gibelalde, Arruti, Eceizabarrena; Marlezkurrena, Arenzana.

In panchina: Jimenez, Behobide, Samuyiwa, Astiazaran, Otadui, Olarra, Marchal.

Allenatore: Mikel Llorente.

Arbitro: Bandic (BIH). Assistenti: Tesanovic-Zahiragic.

10.55 - Terza nel girone D di Youth League a una giornata dalla fine, l'Inter Primavera si è messa nella scomoda situazione di dover battere per forza la Real Sociedad, ultima in classifica ma con gli stessi punti dei nerazzurrini, per sperare di avere una chance di accedere agli spareggi. Il destino nella competizione europea della squadra di Cristian Chivu, in caso di prima vittoria in ambito europeo in questa edizione, passerà in seguito nelle mani del Benfica, che alle 14.30 scenderà in campo con in tasca la calcolatrice per capire che risultato gli servirà. Sì, perché In caso di parità a Salisburgo, conterà la differenza reti generale visto che negli scontri diretti Inter e Benfica sono perfettamente in equilibrio. Dal 'KONAMI Youth Development Centre di Milano, benvenuti a Inter-Real Sociedad, gara valida per la sesta giornata del girone D di Youth League (kick-off ore 12).