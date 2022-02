Youth League, Inter eliminata a un passo dagli ottavi: lo Zilina vince 3-1 il playoff

Gli slovacchi piegano la squadra di Chivu grazie a una doppietta di Sauer e al gol in pieno recupero di Val'ko. In mezzo la rete illusoria nerazzurra di Jurgens

Si infrangono contro lo Zilina, la squadra in cui è cresciuto Milan Skriniar, i sogni dell'Inter Primavera di entrare nella top 16 europea. Al Pod Dubnom, la gara dei playoff che mette in palio gli ottavi di finale nasce storta per i nerazzurri, complice un blackout generale che consente a Sauer di timbrare l'1-0 dopo neanche un minuto. Una scena che si ripeterà nella ripresa, con lo stesso protagonista: al 47' arriva il 2-0 pesantissimo dopo che il primo tempo si era chiuso con la sveglia suonata dal palo di Curatolo. Per riprendere in mano la gara, Cristian Chivu allora si volta verso la panchina e manda in campo tutti gli uomini offensivi a sua disposizione tenendo in campo Jurgens, il più forma in queste settimane, che infatti lo omaggia al 77' con il 2-1 che apre uno scenario inaspettato: la rimonta. La quale sbatte contro le parate di Belko e tramonta definitivamente proprio prima del triplice fischio dopo il tris slovacco di Val'ko.

TABELLINO:

ZILINA-INTER 3-1

MARCATORI: 1' e 2' st Sauer, 32' st Jurgens, 51' st Valko

ZILINA: 1 Belko; 19 Kopasek, 3 Leitner, 5 Aremeyaw, 13 Owusu; 7 Snajder (18' st Valko 11), 6 Oravec (32' st Stojchevski 26), 8 Sauer; 10 Kapralik (7' st Bortoli 17), 9 Jambor (18' st Javorcek 18), 12 Addo (32' st Sauer L. 25). PANCHINA: 30 Belanik, 2 Jasso. ALLENATORE: Vladimir Vesely.

INTER: 1 Rovida; 2 Zanotti, 13 Matjaz, 5 Fontanarosa, 6 Carboni; 14 Fabbian, 4 Sangalli (7' st Abiuso 11), 16 Grygar (19' st Carboni V. 7); 8 Casadei; 19 Curatolo (7' st Peschetola 10), 9 Jurgens

PANCHINA: 12 Raimondi, 3 Pelamatti, 18 Mirarchi, 20 Stankovic. ALLENATORE: Cristian Chivu

AMMONITI: Carboni (I), Sangalli (I), Sauer (Z), Carboni V. (I)

RECUPERO: 1' - 5'

ARBITRO: Sebastian Gishamer

ASSISTENTI: Roland Riedel - Maximilian Weiss

QUARTO UOMO: Michal Ocenáš.

96' - Non c'è più tempo, cala il sipario al Pod Dubnom! Fine dei giochi in Youth League per l'Inter Primavera: lo Zilina vince 3-1 il playoff con in palio gli ottavi di finale ed elimina la squadra di Chivu dalla competizione. Decisiva la doppietta di Sauer all'inizio dei due tempi e il gol di Val'ko in pieno recupero. Illusoria la marcatura di Jurgens a 13' dalla fine.

96' - Notte fonda per l'Inter, arriva il 3-1 definitivo di Val'ko!

93' - Belko ammonito per perdita di tempo. E i secondi scorrono inesorabili sul cronometro per l'Inter, vediamo se l'arbitro concederà un supplemento di recupero.

90' - Murato in corner il tiro di Casadei. Intanto vengono assegnati 5' di recupero.

89' - Siamo ormai agli sgoccioli del match, si attende l'entità del recupero.

86' - Si becca un cartellino giallo anche Valentin Carboni: è il terzo ammonito nelle fila nerazzurre dopo il fratello e Sangalli.

85' - Ennesimo giro dalla bandierina per l'Inter, vediamo se verrà sfruttato a dovere questa volta.

84' - Non rinuncia ad attaccare lo Zilina, pur in vantaggio di un gol: qui è Aremeyaw che tenta la soluzione ma non trova la porta.

81' - Rovida tiene in vita l'Inter respingendo un tiro di Bortoli in corner.

77' - Vesely corre ai ripari con due cambi: Leo Sauer e Stojchevschi per Addo e Oravec.

77' - GARA RIAPERTA, INTER IN GOL CON JURGENS. ORA E' 2-1 PER LO ZILINA! Bella giocata di Valentin Carboni, il pallone arriva all'attaccante estone che di interno destro batte Belko e accorcia le distanze.

75' - Un quarto d'ora più recupero per le speranze residue dell'Inter di portare la partita ai supplementari.

71' - Riecco Jurgens! L'estone tenta l'ennesima conclusione della sua partita, con Belko che ha ancora la meglio.

65' - 4-2-3-1 superoffensivo per Chivu: V. Carboni, Jurgens e Peschetola dietro all'unica punta Abiuso. Davanti alla difesa Casadei-Fabbian.

64' - Chivu gioca il jolly offensivo: chance per Valentin Carboni, gli fa posto Grygar. Inter decisamente a trazione anteriore: in campo contemporaneamente ci sono Abiuso, Peschetola, Jurgens, Valentin Carboni, oltre a Casadei.

63' - Ammonito Sauer, l'uomo che sta decidendo la sfida con due gol. Intanto, Vesely manda in campo Javorcek e Val'ko per Jambor e Snajder.

60' - Scatta l'ora di gioco al Pod Dubnom: Zilina avanti 2-0 sull'Inter, fin qui decide la doppietta in avvio dei due tempi di Sauer.

56' - Peschetola impegna Belko che anche questa volta non si fa sorprendere.

55' - Subito protagonisti i due neo entrati interisti: Abiuso conquista un corner che Peschetola va a battere.

52' - Inevitabili i cambi di Chivu: richiamati in panchina Sangalli e Curatolo, fanno il loro ingresso in campo Peschetola e Abiuso. Nello Zilina, Kapralik fa posto a Bortoli.

51' - Ammonito Sangalli, è il secondo a finire sul taccuino dei cattivi dell'arbitro dopo Carboni.

47' - Rovida evita il 3-0 dicendo di no a Kapralik.

47' - RADDOPPIO DELLO ZILINA, ANCORA SAUER! Da non crederci: approccio pessimo dell'Inter che, come nel primo tempo, regala un gol agli avversari. Ora è 2-0, strada in salita per Chivu.

17.31 - Ripartiti, comincia il secondo tempo di Zilina-Inter!

17.16 - Il gol choc incassato dopo neanche 1' da Sauer, poi la lenta reazione fino alla sveglia di Curatolo al 38' che ha il suono del pallone che cozza contro il palo. Si può riassumere così il primo tempo dell'Inter Primavera nel playoff contro lo Zilina che vale l'accesso agli ottavi di finale di Youth League: 1-0 il parziale all'intervallo, ora la squadra di Chivu ha tutta la ripresa a disposizione per provare ad aggiustare una gara nata storta.

46' - Duplice fischio di Gishamer, finisce qui il primo tempo di Zilina-Inter! Si va negli spogliatoi con i padroni di casa in vantaggio: all'intervallo è 1-0, gol di Sauer.

45' - Assegnato 1' di recupero.

45' - Tanto lavoro per Belko in questa fase del match: il portiere dello Zilina qui si oppone a un tiro di Curatolo. Poi, sul prosieguo dell'azione, Jurgens non trova lo specchio.

40' - L'Inter sembra essersi svegliata! Dopo la chance gigantesca di Curatolo, anche Jurgens si rende protagonista con un tiro intercettato da Belko.

38' - INTER MINACCIOSA! I nerazzurri vanno a tanto così dal pari con Curatolo: palo clamoroso colpito dall'attaccante, si salva Belko, in precedenza protagonista di una parata su Casadei.

36' - Torna a spingere lo Zilina e lo fa con il solito Kapralik: l'esito è lo stesso di qualche minuto fa, tiro fuori dal bersaglio.

33' - Si fa vedere Jurgens, il cui tiro viene respinto in corner. L'ennesimo per l'Inter oggi.

30' - Scocca la mezzora al Pod Dubnom: Zilina-Inter 1-0 il risultato parziale, in virtù del gol realizzato da Sauer dopo neanche 1'.

28' - L'Inter guadagna metri e calcia per la prima volta in porta! Dagli sviluppi di un corner, Fabbian arriva a concludere: para Belko.

26' - Gara spezzettata, diversi i fischi dell'arbitro austriaco Gishamer: qui punito di Fabbian per un fallo commesso nel contrasto con Addo.

22' - Grygar conquista un calcio di punizione, il fallo è di Jambor.

18' - Si fa vedere l'Inter con Fontanarosa: tiro murato.

15' - Kapralik ci prova su punizione ma non inquadra lo specchio.

15' - Nervi un po' tesi in casa Inter: Franco Carboni rimedia un giallo, che a questo punto della gara può condizionarlo.

13' - Bandierina dell'assistente alta: Snajder pizzicato in fuorigioco.

12' - Altro fischio contro l'Inter: questa volta l'irregolarità è di Franco Carboni su Kapralik.

11' - Casadei commette fallo ai danni di Owusu: calcio di punizione in favore dello Zilina.

10' - L'Inter mette finalmente la testa fuori dal sacco: primo giro dalla bandierina, sul punto di battuta Franco Carboni.

6' - Ora minuti di assestamento tattico per i nerazzurri dopo l'avvio choc.

5' - Due corner nello spazio di 120 secondi per lo Zilina, deciso a incrementare il suo vantaggio a livello di punteggio.

2' - Doccia gelata per l'Inter Primavera, già costretta a inseguire i padroni di casa che sono partiti a razzo grazie alla conclusione vincente del loro numero 8.

1' - INCREDIBILE, ZILINA SUBITO AVANTI CON SAUER!

16.30 - Fischio d'inizio al Pod Dubnom, comincia in questo momento Zilina-Inter di Youth League!

16.29 - Ecco i 22 protagonisti che fanno capolino sul terreno di gioco del Pod Dubnom di Zilina preceduti dalla terna arbitrale, sulle note dell'inno della Youth League.

16.25 - La direzione arbitrale del match è affidata a Sebastian Gishamer di Salisburgo, a capo della terna tutta austriaca completata dagli assistenti Roland Riedel e Maximilian Weiss. Il quarto uomo è lo slovacco Michal Ocenáš.

16.20 - Un fattore da tenere in considerazione è certamente la natura del campo: oggi Zilina e Inter si confronteranno sul sintetico del Pod Dubnom.

16.15 - Sono dieci i gol realizzati in sei partite nella competizione dall'Inter: Peschetola, bomber di Coppa oggi in panchina, è il capocannoniere nerazzurro con tre centri. Dietro di lui Casadei e Abiuso a quota 2, poi Nunziatini e Fabbian fermi a uno.

16.12 - Clima decisamente invernale a Zilina, dove ha cominciato a nevischiare da qualche minuto.

16.10 - Un solo stop, purtroppo pesante, per l'Inter nel suo percorso europeo stagionale: a Valdebebas, la squadra di Chivu perse 2-1 contro il Real cedendogli il primo posto e la qualificazione diretta per via della peggior differenza reti negli scontri diretti. Nelle altre gare sono arrivati quattro successi (vs Sheriff e Shakhtar) e un pari contro i blancos all'esordio.

16.00 - Ancora 30 minuti d'attesa e poi sarà tempo di Zilina-Inter, restate qui su FcInternews.it per non perdervi la diretta testuale del match!

15.55 - Anche sul fronte Inter si respira l'atmosfera di una partita dal peso specifico inestimabile, cruciale per il prosieguo della stagione: "Sarà una bella sfida, contro un avversario sicuramente forte – ha spiegato capitan Sangalli a Inter TV -. Giocheremo in casa loro, ma proveremo a batterli perché vogliamo avanzare nella competizione. Abbiamo fatto un ottimo girone, nell'ultima partita col Real Madrid abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti. Peccato solo per il risultato finale che non ci ha premiato. Servirà concentrazione massima, se vogliamo andare avanti dovremo ridurre al minimo gli errori".

15.45 - Oggi in palio c'è qualcosa di decisamente più sostanzioso, come ha tenuto a sottolineare Jaroslav Bačík, direttore dell'Academy del club slovacco, subito dopo il sorteggio di dicembre: "Volevamo un avversario prestigioso, e l'Inter lo è sicuramente. In questa fase della Youth League non si tratta neanche di desiderare un avversario facile, in più l'Inter ha un significato particolare perché lì gioca un nostro ex giocatore come Milan Škriniar. Non vediamo l'ora di confrontarci con gli italiani dopo che li abbiamo sfidati nel 2017 nella gara di preparazione delle categorie U17. Successivamente, anche nel 2019, dove siamo stati nuovamente a un torneo in Italia. È interessante che la squadra dei 2003 si sia incontrata lì nell'allora categoria Under 17 con Chivu in panchina".

15.40 - Quello di questo pomeriggio è il primo incrocio ufficiale tra le due formazioni giovanili, ma il secondo in senso assoluto: il 31 agosto 2019, infatti, l'allora Under 17 guidata da Chivu superò 3-2 gli slovacchi grazie alle reti di Fabbian, Peschetola e Cappadonna nella semifinale del 2° Memorial Pierluigi Casiraghi.

15.35 - La squadra di Vladimír Veselý arriva dal cammino parallelo a quello mutuato dalla Coppa dei grandi dopo aver schiantato il Paok con un risultato aggregato di 7-1 (5-1, 2-0) ed eliminato il Qaytar ai rigori.

15.30 - 4-3-3, invece, per Vladimír Veselý che alla vigilia ha fotografato l'importanza di questo evento in casa Zilina: "Penso che tutti nel club non vedano l'ora di questa gara. Abbiamo guardato alcune partite dell'Inter in campionato e Youth League, hanno un'ottima squadra, giocatori fisicamente ben strutturati, quindi non sarà affatto facile. Giocano d'attacco, la fase difensiva è all'italiana, tornano in tanti indietro dopo aver perso palla. Penso che le possibilità di passaggio del turno siano 50 a 50".

15.25 - Chivu ritrova una pedina importantissima nell'undici titolare: Zanotti che va a completare la linea difensiva a quattro che comprende anche gli altri inamovibili Matjaz, Fontanarosa e Franco Carboni. A centrocampo largo all'esperienza di Sangalli, unita al dinamismo di Grygar e alla qualità negli inserimenti di Fabbian. In attacco, Casadei nell'ormai posizione consueta di incursore dietro le due punte, che oggi sono Jurgens e Curatolo.

15.20 - LE FORMAZIONI UFFICIALI:

ZILINA (4-3-3): Belko; Kopasek, Leitner, Aeremeyaw, Owusu; Snajder, Oravec, M. Sauer; Karpalik, Jambor, Addo. PANCHINA: Belanik, Jasso, Val'ko, Bortoli, Javorcek, L. Sauer, Stojchevski. ALLENATORE: Vladimir Vesely.

INTER (4-3-1-2): Rovida; Zanotti, Matjaz, Fontanarosa, F. Carboni; Fabbian, Sangalli, Grygar; Casadei, Curatolo, Jurgens. PANCHINA: Raimondi, Pelamatti, V. Carboni, Peschetola, Abiuso, Mirarchi, Stankovic. ALLENATORE: Cristian Chivu.

15.19 - Ora, a due mesi di distanza, ecco la seconda chance offerta dal regolamento della competizione che permette ai secondi classificati nel 'percorso Champions League' di incrociare il proprio destino in un playoff da disputarsi in gara secca con un'avversaria proveniente dal 'Domestic Champions Path'.

15.18 - In Slovacchia, nella città in cui Milan Skriniar ha mosso i suoi primi passi da calciatore, l'Inter Primavera scende in campo per conquistate gli ottavi di finale della Youth League, un orizzonte verso cui si è spinta due volte nelle ultime tre edizioni. Al Pod Dubnom di Zilina, Cristian Chivu vuole portare l'Under 19 nerazzurra nella top 16 europea dopo essere stato rimandato nel girone, complice la fatale sconfitta subita nell'ultima giornata contro i campioni in carica del Real Madrid che è costata primo posto e qualificazione.