L'Inter Primavera riassapora il gusto della vittoria dopo una dieta durata praticamente un mese, sei partite, spazzando via le nubi della crisi di risultati nell'arco di 5', ovvero il tempo necessario per avere ragione di un Viktoria Plzen apparso non all'altezza della vetrina prestigiosa della Youth League. I cechi, contrariamente a quanto sostenuto dal loro allenatore Ondrej Siml alla vigilia, non hanno fatto tesoro dell'esperienza del debutto con il Barcellona ma anzi sono caduti per la seconda volta di fila col medesimo risultato, 3-0, questa volta restando in partita la metà del tempo. Dopo 28' soporiferi, trascorsi a contare i corner dei padroni di casa più che ad annotare vere occasioni da gol, è Andrea Pelamatti ad aprire le marcature, con un mancino chirurgico che si infila beffardo nell'angolino alla sinistra di Viktor Baier. Il primo dei tre palloni raccolti dal portiere dei cechi, che in seguito non può opporsi al tiro in controbalzo letale di Valentin Carboni né tantomeno alla prima doppietta del laterale di Cristian Chivu, abile a chiudere in scivolata sul secondo palo l'azione e anche la contesa con 45' d'anticipo. Nel secondo tempo il risultato non cambia, un po' per imprecisione dei nerazzurrini, un po' per l'intervento prodigioso del numero uno di casa che nega al 10 ospite il quinto gol stagionale proprio prima del triplice fischio.

RIVIVI IL LIVE DI VIKTORIA PLZEN-INTER 0-3

93' - Non c'è più tempo, cala il sipario allo Stadion TJ Přeštic! L'Inter Primavera sfata il tabù vincendo la sua prima partita stagionale al settimo tentativo: 3-0 netto imposto al Viktoria Plzen grazie al tris calato in 5', tra 28esimo e 32esimo, da Andrea Pelamatti (doppietta) e Valentin Carboni.

93' - BAIER SI SUPERA SU CARBONI! L'argentino non crede ai suoi occhi, miracolo del portiere dei cechi a negare il 4-0. Tiro diretto all'angolino, gran guizzo di Baier.

92' - Crampi per Fontanarosa, autore di una prova convincente come era già successo sul campo del Lecce sabato.

90' - Assegnati 3' di recupero: si giocherà almeno fino al 93'

88' - Alao allarga troppo il braccio e colpisce al volto Fontanarosa: l'arbitro gli mostra il cartellino giallo.

87' - Arriva la prima, vera occasione della partita per il Viktoria: pallone pericoloso in area, all'appuntamento si presenta Sojka che strozza malamente il tiro verso Calligaris.

86' - Kule alza bandiera bianca, Siml manda in campo Sustr.

84' - Esposito si ritrova il cross di Pelamatti sulla testa e manda il pallone alto sopra la traversa. A ingannarlo, due compagni che erano andati a vuoto.

83' - Gioco fermo, Chivu ne approfitta per effettuare gli ultimi due cambi: Stankovic e Di Maggio sostituiscono Kamate e Bonavita.

82' - Scontro di gioco Kamate-Kule, che ha decisamente la peggio pur avendo commesso fallo.

81' - Cambio Viktoria: Gaszczyk lascia il campo a Lorincz.

80' - Corner in favore dell'Inter conquistato da Esposito. Il quale, sul cross successvo, si avventa sul pallone impattando di testa senza centrare la porta.

80' - Calligaris supera i bordi della sua area intervenendo col piede per spazzare la palla.

78' - Kamate cerca gloria calciando da fuori area col piede debole: tiretto centrale, Baier para in presa.

77' - La partita ha esaurito gli argomenti da un pezzo, si veleggia verso il triplice fischio con l'Inter saldamente avanti.

74' - Valentin Carboni cerca un uno-due ambizioso con Esposito in area: coefficiente di difficoltà troppo alto, il Viktoria interrompe la comunicazione.

73' - Chivu chiama la doppia sostituzione: Martini e Stante per Andersen e Guercio.

73' - Baier manca la presa alta due volte, poi se la cava senza far danni con una buona dose di fortuna.

72' - BAIER DICE NO A VALENTIN CARBONI! Il portiere dei locali para con i piedi come se giocasse a hockey un tiro dell'argentino che, a dirla tutta, era centrale e pure senza potenza.

71' - Alao, lanciato verso l'area interista, bisticcia col pallone e si fa recuperare da Fontanarosa.

70' - Valentin Carboni danza sulla palla, spazientendo Gaszczyk che non ha altre armi se non quella di spintonarlo irregolarmente.

68' - Brutto fallo di Guercio, nettamente in ritardo col suo intervento in scivolata. L'ammonizione scatta in automatico per il centrale interista.

67' - Owusu brucia in velocità Cerveny, ma deve accontentarsi del corner dopo il grande rientro difensivo di Vach.

66' - Arriva il primo cambio di Chivu: Iliev richiamato in panchina, entra in campo Owusu.

64' - Esposito non riesce a fare la sponda volante verso Valentin Carboni. Palla ai padroni di casa.

63' - Non è arrivata la reazione del Viktoria in questa seconda frazione, anzi: i padroni di casa hanno rischiato di incassare il quarto gol in due occasioni.

62' - L'Inter grazia ancora una volta i padroni di casa! Esposito cinchischia col pallone tra i piedi anziché calciare di prima in area.

61' - Andersen è dappertutto: qua nell'area nerazzurra per allontanare di testa un cross potenzialmente pericoloso.

60' - Terzo cambio per i cechi: finisce la partita di Kruta, inizia quella di Hasek.

59' - PALO DI ANDERSEN! Si dispera il danese perché ha sbagliato un gol facile davanti alla porta, anche se era leggermente defilato dopo aver ricevuto un assist intelligente da Esposito.

56' - Questa fase della partita sta offrendo pochi spunti. Normale quando la squadra che dovrebbe recuperare tre gol non fa molto per cambiare l'inerzia del match.

54' - Calligaris chiama la palla e la fa sua in presa alta, dopo il colpo di testa ad allungare il cross di Kamate. Raro intervento del portiere interista, oggi al limite della disoccupazione.

53' - Zanotti sbaglia l'ultima scelta! Ripartenza buttata via da parte del capitano interista che, con un passaggio migliore, avrebbe mandato in porta Esposito.

52' - Gestione non proprio accurata della palla da parte di Carboni, il Viktoria Plzen recupera il possesso davanti alla sua area di rigore.

51' - Zanotti è bravo a evitare il corner.

49' - Esposito trattiene vistosamente Vach: fischio inevitabile.

48' - Gaszczyk si incunea in area tra Pelamatti e Bonavita, poi cade. Troppo poco per fischiare un rigore, l'arbitro fa correre l'azione.

47' - Carboni commette fallo su Gaszczyk.

46' - Due facce nuove nelle fila dei padroni di casa: Alao e Kule prendono il posto di Deml e Doubek.

14.00 - Ripartiti, comincia il secondo tempo di Viktoria Plzen-Inter!

------

13.45 - In 5' potrebbe essere cambiata la stagione dell'Inter Primavera, capace dal 28' al 32' di costruire solidi presupposti per la prima vittoria stagionale segnando tre gol. E' l'insospettabile Andrea Pelamatti a sbloccare il risultato: abbandonato in area dai difensori del Viktoria Plzen, il nazionale russo ha tutto il tempo per coordinarsi e scagliare il suo mancino alle spalle di Viktor Baier. Il primo dei tre palloni raccolti dal portiere dei cechi, che in seguito non può opporsi al tiro in controbalzo letale di Valentin Carboni né tantomeno alla prima doppietta del laterale di Cristian Chivu, abile a chiudere in scivolata sul secondo palo l'azione e probabilmente anche la contesa con 45' d'anticipo. Nulla da dire: al netto del valore dell'avversario, questa è stata la miglior versione dell'Inter in sei partite e mezzo.

45' - Duplice fischio di Adam Ladebäck, finisce qui il primo tempo di Viktoria Plzen-Inter! I nerazzurri travolgono i cechi in 5': triplo vantaggio firmato da Pelamatti (x2) e Valentin Carboni dopo i primi 45'.

45' - Valentin Carboni non riesce a sfondare in area, bravi i cechi a limitare ulteriori danni in questa circostanza.

43' - Il Plzen, tolta la conclusione di Deml, non si è ancora ripreso dalla choc dei tre gol subiti in 5'.

42' - Forte del triplo vantaggio, l'Inter ora gioca con serenità anche i palloni delicati vicino alla sua area di rigore.