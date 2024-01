L'ex portiere dell'Inter, oggi all'Ascoli, e grande tifoso della Fiorentina, Emiliano Viviano è intervenuto a TvPlay per commentare i casi da moviola del match di ieri al Franchi tra la squadra di Italiano e quella di Inzaghi.

"Non ci sono i rigori, né quello dato né quello non dato" dice l'ex estremo difensore che poi rincara subito la dose: "Sicuramente non c'è il rigore fischiato. È normale che Sommer prenda Nzola, ma prende prima la palla, non è mai rigore. Si vede benissimo che Sommer prende la palla e poi prende Nzola. Ma è la normalità delle cose altrimenti il portiere deve sparire. Se Sommer la rinvia dritta fischi fallo sul portiere, quindi quando c***o mai è rigore quello? Il primo, poi, non è un rigore che fischierei, quello di Bastoni su Ranieri".

