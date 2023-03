Quanto ci vorrà per vedere il vero Lukaku? "Sta migliorando tantissimo, ha avuto un infortunio molto grave, che lo ha tenuto fuori moltissimo tempo, e non è facile recuperare a pieno visto la stazza che ha. Credo però che nelle ultime settimane si stia vedendo un Lukaku molto più positivo".

Che portiere è Onana? "È molto affidabile e positivo. Sta facendo molto bene. Il ruolo, come il calcio, è cambiato, si gioca più come i piedi e serve tecnica".

"Quando ci sono difficoltà non bisogna cercare colpevoli ma soluzioni. Ho letto che Inzaghi deve dare di più, ma non è Inzaghi che deve dare di più. Tutti quanti dobbiamo dare di più: società, giocatori e mister. Siamo una squadra, meriti e demeriti non sono mai di una sola persona". Le parole, da capitano, sono del vice presidente dell'Inter Javier Zanetti , intervenuto all'evento di presentazione del libro di Gianluca Pagliuca: "È stato un grandissimo compagno, ho avuto la fortuna di giocare con lui, arrivai molto giovane e mi ha insegnato tanto - ricorda Pupi -. Era un esempio da seguire e senza dubbio uno dei portieri più forti della storia dell'Inter".

Le cose che vanno male vengono accentuate dal campionato fantastico del Napoli?

"Per prima cosa bisogna riconoscere il grande campionato che sta facendo il Napoli con Luciano Spalletti, qualcosa di straordinario. Noi poi siamo consapevoli di aver lasciato qualche punto per strada che non dovevamo lasciare. Non dobbiamo cercare i colpevoli, ma le soluzioni. Sento dire che Inzaghi deve dare di più? Non è che Inzaghi deve dare di più, tutti noi dobbiamo dare di più: società, giocatori e mister. Siamo una squadra, meriti e demeriti sono di tutti".

Siete fiduciosi per la gara di ritorno contro il Porto?

"Siamo molto fiduciosi, abbiamo dimostrato all'andata di aver giocato con personalità. Il ritorno non sarà semplice ma saremo pronti".

Perché tanti punti persi con le medie-piccole?

"Magari avessi la risposta. Si lavora sempre per migliorare, non abbiamo avuto continuità e non abbiamo chiuso partite e ci hanno raggiunto nel risultato. Le difficoltà di superano tutti insieme, contro il Lecce ci aspettiamo una grande risposta".

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DA APP

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!