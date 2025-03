Pari con tensione nel finale tra Inter e Milan nell'atteso derby di Milano del campionato Primavera 1. Al Vismara finisce 1-1, un risultato che Andrea Zanchetta, tecnico dei nerazzurri, analizza così con i cronisti presenti: "Abbiamo fatto una gara attenta, quella che dovevamo fare - la premessa -. Siamo andati subito in vantaggio, gestendo molto bene il primo tempo. Nella ripresa abbiamo regalato subito un gol che non ci possiamo permettere di concedere e la gara si è complicata; in questo modo il Milan ha preso coraggio ma noi non abbiamo rinunciato ad attaccare creando due occasioni con Venturini e Spinaccè. Penso che il pari sia giusto, noi siamo contenti perché diamo continuità a livello di risultati in un periodo in cui giochiamo ogni tre giorni. Ho visto ancora un grande spirito da parte della squadra".

Ora ci sarà il Cagliari dopo una settimana intera di lavoro.

"Per carità, è sempre importante avere il tempo di recuperare e di allenarsi. Ne abbiamo bisogno, accogliamo bene questa settimana piena: cercheremo di lavorare bene".