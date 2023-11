Come ampiamente annunciato nei giorni scorsi, Marko Arnautovic è completamente recuperato, abile e arruolabile per la trasferta di Salisburgo di domani. Stamattina, come testimoniato dal video girato dal nostro inviato, l'attaccante austriaco ha cominciato regolarmente l'allenamento della vigilia in gruppo, mettendosi al centro del classico torello di riscaldamento con qualche compagno che gli ha urlato 'bentornato'. Non hanno partecipato alla seduta, ovviamente, gli infortunati Juan Cuadrado e Benjamin Pavard, gli unici due indisponibili della rosa di Simone Inzaghi.

Da annotare anche l'assenza, almeno iniziale, di Denzel Dumfries, seduto in panchina mentre i compagni lavorano agli ordini del tecnico piacentino: l'olandese, da quel che filtra, dovrebbe tornare in campo per la parte tattica.

Dumfries non prende parte al torello. Ansia ad Appiano ma l’Inter fa sapere che è solo stanco… ‍ pic.twitter.com/luijtDpdtl — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) November 7, 2023

