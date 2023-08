A volte anche i social portano indizi di mercato. O conferme. È il caso di Lazar Samardzic, ad un passo dal trasferimento all'Inter dall'Udinese. Intercettato in quel di Udine dall'utente lorenzosuarino237 (che ha poi pubblicato il video su TikTok), il centrocampista ha abbassato il finestrino della sua auto quando incalzato da un tifoso con la chiara domanda "Hai firmato con l'Inter?": il classe 2002 ha replicato con un semplice "No, ancora no", mentre al quesito "E quando firmiamo con l'Inter?" si è lasciato andare tra i sorrisi ad un "Eh, non lo so".

Ormai sono in fase di definizione solo gli ultimi dettagli, le cifre dell'affare sono note: 4 milioni di euro per il prestito più altri 16 (oltre ai bonus) per il riscatto obbligatorio e il cartellino del promettente Giovanni Fabbian, su cui l'Inter conserverà la recompra.

🇷🇸 Un utente (lorenzosuarino237 su TikTok) ha incontrato Lazar Samardzic a Udine ⤵️ pic.twitter.com/qC1qhXeH5g — InterHub (@InterHubOff) August 3, 2023

