VIDEO – Satriano: “Lukaku e Lautaro i migliori. Felice per le parole di Inzaghi”

Il giovane attaccante uruguaiano ha parlato a InterTV dei suoi punti di riferimento e del momento magico che sta vivendo

I canali ufficiali del club nerazzurro hanno rilasciato un'anticipazione dell'intervista a Martin Satriano che andrà in onda stasera su InterTV. Il giovane attaccante nerazzurro, che tanto bene sta facendo in questo pre-campionato, ha parlato anche dei suoi modelli: "Suarez e Cavani per quanto riguarda l'Uruguay. Invece qui all'Inter, Lukaku e Lautaro sono i più forti. In attacco sono in buona compagnia", scherza Satriano.