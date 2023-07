Finito il meeting tra l'Inter e Federico Pastorello, l'agente di Acerbi e De Vrij tra gli altri ha così risposto ai cronisti presenti sotto la sede di Viale della Liberazione:

Tutto fatto per il rinnovo di De Vrij?

"Sì, ormai si tratta di ultimissimi dettagli. Credo che a breve verrà fatto l'annuncio. È quasi tutto a posto".

Su Pereyra:

"È un giocatore che piace anche per la sua duttilità tecnica. Non è un segreto che è una delle opzioni, vedremo nei prossimi giorni".

C'è un interesse dell'Inter per Meret?

"No, non ne abbiamo mai parlato. Anche perché Onana è ancora con l'Inter, bisognerà vedere se partirà".

Sarr può essere un'opzione per l'Inter?

"No, credo che cerchino un'ala destra quindi no, Sarr no".

Di seguito il video:

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO SE SEGUI DA APP