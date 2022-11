A margine della presentazione del libro di Marco Bellinazzo "Le nuove guerre del calcio", andata in scena alla libreria Feltrinelli Duomo a Milano, Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, si è soffermato con i cronisti presenti per rispondere alle loro domande. Ecco le parole del dirigente varesino:

La priorità in casa Inter è il rinnovo di Skriniar, ci sono novità?

"In uno sport di squadra non dipende mai da una persona, ovviamente nei confronti di Milan c'è un grande rispetto, sappiamo di avere a che fare con un professionista di grande valore. Sapete che abbiamo avviato da tempo la negoziazione, accanto a lui ci sono anche altri svincolati che meriterebbero tutti di essere confermati ma le logiche aziendali non ce lo consentono. Devo dire che per quanto riguarda Skriniar sono ottimista su una conclusione positiva".