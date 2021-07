VIDEO – Maglia away Inter, tutto confermato: nuovo logo e “serpentone” nerazzurro

Ufficializzata la divisa per le gare in trasferta

L' Inter svela ufficialmente la nuova maglia away per la stagione 2020/2021. "La nuova pelle di un'icona, made of Milano. Siamo entusiasti di svelare la nostra Away Jersey 2021/22, la prima con il nostro nuovo logo!", si legge su Twitter.

Nel comunicato pubblicato dal club si legge che "sia il kit che i giocatori indosseranno in campo sia le maglie replica in vendita per i tifosi sono realizzati con almeno il 95% di bottiglie di plastica riciclate: un kit rivoluzionario che unisce prestazioni elevate ad una filosofia produttiva che mette al centro la riduzione dell’impatto ambientale. La nuova divisa Away dell’Inter è disponibile a partire da oggi su store.inter.it, nike.com, Inter Store in Galleria Passarella e Nike Corso Vittorio Emanuele. Dal 28 Luglio sarà inoltre possibile acquistare il kit in tutti i punti vendita autorizzati".