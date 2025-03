È in corso di svolgimento ad Appiano Gentile l'allenamento della vigilia del match di Champions League che vedrà l'Inter opposta al Feyenoord di Robin van Persie. La buona notizia per Simone Inzaghi è il ritorno in gruppo di Hakan Calhanoglu, che riprende ad allenarsi a pieno regime dopo aver fatto una sorta di 'tagliando' positivo ieri. Seduta infarcita di diversi elementi presi a prestito dall'Under 20 di Andrea Zanchetta, che domani dovrà sfidare il Bayern Monaco in Youth League: si stanno allenando coi grandi Leonardo Bovo, Matteo Motta, Daniele Quieto e Mike Aidoo, anche se non tutti partiranno per Rotterdam.

Sul volo per i Paesi Bassi saliranno invece Yann Sommer e Raffaele Di Gennaro: il portiere elvetico ha iniziato ad allenarsi con il tutore speciale per preservare il dito ricostruito dopo l'infortunio. Di seguito le immagini dei primi minuti della seduta, che vedono un Marcus Thuram allegro e su di giri come sempre: dalle prove tattiche, c'è la conferma del possibile impiego di Alessandro Bastoni quinto a sinistra.

