L'Inter ha preso il volo in direzione Ronchi dei Legionari, da dove il gruppo di Simone Inzaghi raggiungerà Udine, teatro della sfida di domani sera contro l'Udinese di Gabriele Cioffi. Volti rilassati e sorridenti tra i giocatori nerazzurri, in particolare da Yann Sommer, come si evince nel video pubblicato dal club nerazzurro sui propri social.

