L'Inter dà ufficialmente il via alla missione ottavi di finale di Champions League, con l'appuntamento di domani a Salisburgo che potrebbe già risultare decisivo in ottica qualificazione.

In questi minuti, come testimoniato dal video sotto, la squadra di Simone Inzaghi è in partenza verso l'Austria dall'aeroporto di Malpensa: i primi ad arrivare sono stati Javier Zanetti e Beppe Marotta, seguiti dal resto della dirigenza e dello staff. A chiudere il cerchio tutti i giocatori, compreso Denzel Dumfries che in mattinata ha saltato una parte dell'allanemento.

