Tajon Buchanan ha lasciato poco dopo le 15.30 il CONI, dove si era recato per completare il secondo step delle visite mediche, quello dell'idoneità sportiva. Ora al laterale canadese non resta che raggiungere la sede di Viale della Liberazione per firmare il contratto che lo legherà all'Inter per le prossime stagioni. Di seguito il video girato dal nostro inviato:

️ Visite mediche terminate: Buchanan lascia il Coni ⬇️ pic.twitter.com/y8fSebIBO6 — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) January 4, 2024

