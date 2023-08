Alexis Sanchez si prepara ad iniziare la sua nuova avventura con l'Inter. Come testimoniato dal nostro video, il cileno è arrivato al CONI per sostenere le classiche visite mediche che anticipano la firma sul nuovo contratto, soffermandosi anche per dei saluti e qualche foto con i tifosi: "Sono carico, come sempre", il messaggio del Niño Maravilla.

