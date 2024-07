Terza amichevole della pre season in arrivo per l'Inter, attesa questa sera dal test contro il Las Palmas dopo le due vittorie contro Lugano e Pergolettese. I nerazzurri - come testimoniato dal video girato dal nostro inviato - sono partiti stamattina 09.26 dalla stazione dei treni di Rho in direzione Forlì, da dove poi è previsto lo spostamento in quel di Cesena dove alle 19.30 è in programma l’amichevole contro gli spagnoli.

Il tecnico Simone Inzaghi ha convocato tutti i giocatori a disposizione (eccezion fatta per Marko Arnautovic, rientrato nelle ultime ore e bloccato dall'influenza), compresi gli italiani Barella, Bastoni, Dimarco, Darmian e Frattesi arrivati negli ultimi giorni ad Appiano Gentile. Accolti dai tifosi, i nerazzurri si sono fermati per qualche foto e autografo con i fan: tra i più acclamati Mehdi Taremi, protagonista in questa pre season con tre gol in due partite.

