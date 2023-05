L'Inter dà il via alla missione Coppa Italia. Pochi minuti fa, come testimoniato dal nostro video, i nerazzurri sono arrivati all'aeroporto di Malpensa, dove poco dopo le 14 è previsto il volo in direzione Roma, sede della finale contro la Fiorentina. Il primo ad arrivare è stato il vice presidente Javier Zanetti, seguito dalla dirigenza e dalla squadra. Partiti con il gruppo anche Henrikh Mkhitaryan e Milan Skriniar, entrambi indisponibili per infortunio.

