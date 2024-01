Un incontro di più di un’ora, dalle 17.50, alle 19.20, in sede Inter, tra Federico Pastorello, intermediario italiano dell’affare Taremi, e la dirigenza nerazzurra. Non siamo ancora alla definitiva fumata bianca, ma, come raccontata in esclusiva negli scorsi giorni (RILEGGI QUI) tutto è apparecchiato ormai per il sì finale. Contestualmente nel meeting odierno Pastorello ha ritirato anche la documentazione relativa a De Vrij, o meglio, alla causa che il suo assistito aver intentato alla SEG, la vecchia agenzia dell’olandese.

Pastorello in sede Inter come intermediario per l'affare Taremi

