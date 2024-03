L'amministratore delegato Beppe Marotta è stato il primo ad arrivare all'aeroporto di Malpensa, da dove l'Inter prenderà il volo per raggiungere Madrid ed iniziare la missione ottavi di ritorno di Champions League contro l'Atletico, dove ci sarà da difendere il successo per 1-0 ottenuto all'andata a San Siro grazie al gol di Marko Arnautovic, assente domani per via dell'infortunio accusato nel match col Bologna.

Dopo Marotta, è toccato agli altri dirigenti, dal vice presidente Javier Zanetti ai direttori sportivi Piero Ausilio e Dario Baccin. Infine, si è presentata la squadra, giunta col proprio pullman: il primo a scendere è stato Francesco Acerbi, poi viva via tutti gli altri. La partenza è prevista alle ore 16 dal terminal dei voli privati.

