Tomás Palacios è appena arrivato allo U-Power Stadium di Monza, dove firmerà il suo contratto fino al 30 giugno 2025 con la formazione brianzola. A testimoniare l'arrivo del giocatore nella struttura del club biancorosso c'era anche FcInterNews.it.

Il difensore centrale argentino è arrivato all'Inter la scorsa estate e giocherà per i prossimi sei mesi in prestito alla squadra allenata da Salvatore Bocchetti, attualmente ultima in classifica in Serie A.