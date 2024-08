Può essere il giorno dell'accordo per Tomás Palacios all'Inter. I dirigenti dell'Independiente Rivadavia sono volati dall'Argentina a Milano per cercare di portare a termine le negoziazioni con il club nerazzurro, con una proposta da circa 6.5 milioni di euro come parte fissa più bonus. E in questi minuti, Sebastian Peratta, ds del club, e Augustin Villa, rappresentante della proprietà, insieme all'intermediario Marcelo Simonian e all'avvocato Luca Peluso, sono arrivati in sede Inter. Sono momenti decisivi per la definizione dell'affare che porterebbe il difensore classe 2003 in nerazzurro.

