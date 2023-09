Primi passi da nerazzurro per Davy Klaassen. Il centrocampista olandese, arrivato a zero dall'Ajax, dopo aver svolto le canoniche visite mediche all'Humanitas di Rozzano, si è presentato al CONI per ottenere l'idoneità agonistica. Poi la firma sul contratto e l'annuncio ufficiale. Ecco le immagini di Klaassen al CONI che saluta i tifosi e i cronisti presenti.

