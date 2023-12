Allenamento a parte per Benjamin Pavard, terapie per Denzel Dumfries e Stefan de Vrij. Queste le notizie principali dal Suning Training Centre dove l'Inter si sta allenando alla vigilia dell'ultima partita del Girone D di Champions League domani sera al Meazza contro la Real Sociedad. Match che deciderà la squadra che arriverà prima e potrà sperare in un sorteggio per gli ottavi più 'morbido'.

Ad Appiano Gentile la seduta è iniziata con il classico riscaldamento, per proseguire con l'ormai tradizionale torello tra le risate generali e il buonumore evidente. Matteo Cocchi, Giacomo Stabile e Aleksander Stankovic gli U19 aggregati al gruppo. A seguire le immagini.