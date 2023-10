Tra i protagonisti di 'Prometeon Meet the Titans', evento tenutosi al Teatro Lirico Giorgio Gaber lo scorso 2 ottobre c'è stato anche Fabio Cannavaro, Campione del Mondo nel 2006 con la Nazionale azzurra e con una piccola parentesi in maglia nerazzurra. FcInterNews.it lo ha intervistato sui temi legati alla nazionale e al campionato italiano.

Sono trascorsi 17 anni da quel 2006 favoloso.

"Sì, il tempo passa, adesso quando rivedo quelle immagini mi emoziono ancora di più, significa che sono diventato vecchio. Resta però un'esperienza fantastica, condivisa con un gruppo eccezionale, con dei ragazzi con i quali ridiamo e scherziamo ogni volta che ci incontriamo. Come se questi 17 anni non fossero passati".

Quando l'Italia tornerà a competere a certi livelli?

"Sono cicli, le Nazionali importanti stanno soffrendo. Non so cosa serva, ma bisogna cambiare qualcosa".

Chi vedi come favorito in campionato?

"Penso che l'Inter, il Milan e il Napoli siano le favorite, dietro c'è la Juve che fa fatica ancora un po'".

In Champions League l'Inter può ripetere quanto fatto la scorsa stagione?

"Speriamo, per il calcio italiano è sempre importante portare una squadra in finale. Sarebbe ancora più importante cercare di vincere la coppa".

Sei un'icona italiana ma anche cinese. Che visione c'è in Cina di Suning e di Zhang?

"Si tratta di imprenditori importanti, conosciuti da tutti. Il calcio cinese, dopo l'exploit del 2017-2018, è andato in crisi a causa del Covid. Adesso è molto diminuito, tante società hanno avuto problemi e hanno chiuso, come il Jiangsu. Ma torneranno perché c'è tanta passione, lì seguono tutto il calcio italiano. Per me è stata un'esperienza fantastica".

Ti aspetti che Suning continui a investire sull'Inter?

"Penso di sì, hanno una società tra le migliori d'Europa. Quindi è normale che cercheranno di investire".

Simone Togna

