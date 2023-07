Yann Bisseck è sbarcato a Milano. Il difensore tedesco, che nelle prossime ore sottoporrà alle visite mediche di rito e metterà la firma sul suo nuovo contratto da professionista, dopo essere partito da Dusserdorlf, è atterrato all'aeroporto di Linate ed è pronto a cominciare la sua nuova avventura all'Inter. Tempi rispettati per il classe 2000, con saluto a distanza a tifosi e giornalisti presenti. Bisseck arriverà dall'Aarhus previo il pagamento della clausola rescissoria da 7 milioni di euro, anche se l'Inter sta cercando un accordo con il club per non attivarla, potendo dunque dilazionare su più stagioni il versamento della cifra.

Il giocatore ha rilasciato anche alcune brevi dichiarazioni al suo arrivo in Italia: "Sto bene, grazie - ha esordito -. Sono molto felice. Se è un sogno che diventa realtà? Direi di sì. Io nuovo muro dell'Inter? Speriamo. Sono pronto a legarmi all'Inter, sono davvero molto contento di essere qui".

