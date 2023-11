Gran destro a giro di Thomas Berenbruch che rimette in pari il risultato dell'Inter Primavera contro il Salisburgo nella gara di questo pomeriggio in Youth League e rilancia le speranze di qualificazione agli ottavi. A fine partita, il centrocampista milanese ha rilasciato un'intervista esclusiva ai nostri microfoni. Di seguito le sue dichiarazioni:

Il tuo gran gol evita una sconfitta. Ma il risultato forse sta anche un po’ stretto per come è andata la partita?

"Certo, per come è andata. Nel primo tempo è stata una gara molto combattuta, soprattutto a livello fisico. Mentre nel secondo tempo siamo riusciti a venire fuori con il nostro gioco, ma purtroppo abbiamo preso gol forse nel nostro momento migliore perché avevamo avuto più di un’occasione per andare in vantaggio. Però poi siamo stati bravi dopo aver subito gol a riaprirla".

C’era pure un fallo di mano?

"Quello lo rivedremo insieme dopo. C’è rammarico ovviamente, a noi dal campo sembrava mano netta però l’arbitro ha visto quel che ha visto e noi pensiamo alle prossime gare".

Prestazione che vi soddisfa contro una squadra esperta e su un campo difficile?

"Certo. Abbiamo perso in casa ed è difficile che perdiamo in casa, però oggi siamo stati forti e bravi a tenere testa alla loro fisicità e al loro ritmo. Siamo soddisfatti comunque per quello espresso oggi".

Sperate nella qualificazione?

"Certo. Abbiamo visto che il Benfica ha perso quindi è ancora tutto aperto quindi testa alla prossima".

