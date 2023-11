Dopo l'intervento sul palco del Social Football Summit di Roma, il CEO dell'Inter Alessandro Antonello ha risposto nuovamente sul tema del nuovo stadio ai cronisti presenti in zona mista:

Il sindaco Sala ha parlato di errore macroscopico se Inter e Milan andassero via da Milano, cosa risponde?

"Che in questi quattro anni abbiamo lavorato duramente per finalizzare un progetto che permettesse a Inter e Milan di continuare a giocare a Milano e a San Siro. Naturalmente abbiamo dato spazio a tutti gli interventi dell'amministrazione comunale che ha chiesto modifiche al nostro progetto. Oggi ci troviamo di fronte a quello che potrebbe diventare un ostacolo insormontabile che è il vincolo sul secondo anello. La volontà dei club era quella di perseguire un progetto importante a Milano, se sarà impossibile non possiamo fermarci: abbiamo una competizione coi grandi club europei che non ci permette di rimanere indietro, quindi dobbiamo cercare soluzioni alternative".

Juve-Inter quanto vale rispetto alla Premier o ad altri campionati?

"Intanto vale sempre perché ha una visibilità internazionale significativa. Chiaro che il valore economico espresso dai diritti televisivi italiani è inferiore rispetto a quelli inglesi. Ma dal punto di vista della singola partita, penso sia uno dei match più visti e apprezzati".

