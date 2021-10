Vidal: “Questo è il vero Arturo, sono al 100%. Bonucci? Vediamo chi è più forte”

Il cileno a Mediaset Infinity: "Spero di essere pronto per la Juve per tutto l'anno"

Protagonista assoluto nella vittoria in Champions League dell'Inter sullo Sheriff con un gol e un assist, Arturo Vidal si è presentato sorridente davanti ai microfoni dei colleghi di Mediaset Infinity: "E' stata una partita che avevamo bisogno di vincere, ho segnato e sono molto contento per me e per la squadra", le parole del cileno.