Vidal: “Nazionale, zero problemi dall’Inter. Sanchez un po’ triste, ma si è ripreso”

Il Guerriero ha parlato ai cronisti dopo il suo arrivo a Santiago

Atterrato ieri a Santiago del Cile per rispondere alla convocazione di Martin Lasarte, ct della Roja, Arturo Vidal ha risposto alle curiosità dei cronisti presenti che lo attendevano fuori dall'aeroporto: "Non ci sono stati problemi con l'Inter, per questo sono qui. Non vedo l'ora e spero di fare del mio meglio per ottenere il maggior numero di punti", ha spiegato il Guerriero a proposito del caos nazionali che sta investendo i campionato europei. Prima di aggiungere: "I giocatori di Liga e Premier? Ogni Paese ha le sue regole, io non mi immischio lì. L'importante è che tutti i giocatori provino ad arrivare in Nazionale. Io sono già qui e spero che la Nazionale si prepari bene".