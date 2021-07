Vidal, volontà chiara. Il cileno è rientrato a Milano, l’Inter rimane la sua “casa”

Domani mattina il primo allenamento ad Appiano. Sui social la foto scattata durante il volo partito da Dubai

A volte una sola parola può valere più di mille indizi. Arturo Vidal ha terminato le sue vacanze post Coppa America, trascorse tra Miami Beach e Dubai, ed è rientrato proprio oggi in Italia. A testimoniarlo una foto scattata sul volo Dubai-Milano e pubblicata sui profili social personali con il suo avatar sorridente più un commento inequivocabile: "Di ritorno a casa!!!". Il suo futuro a San Siro rimane sempre in bilico, ma il cileno vuol provare a convincere Simone Inzaghi e i dirigenti di poter essere ancora utile alla causa nerazzurra, nonostante un ingaggio che supera i 6 milioni di euro netti fino a giugno 2022 e per cui il club penserebbe anche all'ipotesi rescissione, con la pista Boca Juniors sullo sfondo. Domani mattina si riunirà all'Inter per il primo allenamento ad Appiano, quella che Vidal considera la sua "casa". La volontà è chiara, bisognerà capire se la permanenza si prolungherà anche nella prossima stagione.