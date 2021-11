Vidal: “Io in Premier? L’occasione c’è stata, ho tempo. Ora lotto per l’Inter”

Il centrocampista nerazzurro: "Sono contento del mio cammino, vedremo che cosa succederà in futuro"

Dal ritiro dell'Inter in quel di Tiraspol, Arturo Vidal si è intrattenuto coi suoi follower su Instagram. Tra le tante domande poste al centrocampista cileno, anche una su un suo possibile approdo in Premier League, davanti alla quale Vidal ha svelato di avere avuto l'opportunità di giocare in Inghilterra: "Ho avuto delle occasioni in passato, ma alla fine non se ne è fatto nulla. Sono comunque contento del mio cammino, però c'è ancora tempo. Vedremo come andrà quest'anno, che cosa succederà e quale sarà il mio destino futuro. Ma quest'anno voglio dare tutto e lottare per l'Inter".