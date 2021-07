Vidal, il futuro all’Inter rimane in bilico. Intanto si allena in vacanza a Miami Beach

Il cileno continua ad aggiornare i follower di Instagram sui suoi allenamenti in palestra

Il suo futuro nella nuova Inter di Simone Inzaghi rimane fortemente in bilico, ma Arturo Vidal non vuole correre il rischio di restare indietro. Il cileno, pupillo di Conte, può lasciare Milano gratuitamente, con il club nerazzurro disposto addirittura a pagare un incentivo per il suo esodo qualora riuscisse a trovare una squadra disposta a metterlo sotto ingaggio. Per il momento l'ex Barcellona ha ricevuto solo qualche richiesta dal Sudamerica e nessuna proposta concreta. Nel frattempo, dal suo account Instagram continua ad aggiornare i follower con gli scatti dei suoi allenamenti in palestra a Miami Beach, dove attualmente sta trascorrendo le vacanze post Coppa America, a testimonianza della dedizione al suo lavoro da atleta e con lo sguardo già rivolto alla nuova stagione. Oggi le foto del workout con l'assistenza del suo preparatore personale Juan Ramirez Diez, secondo Vidal "il migliore".