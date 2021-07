Vidal allontana le voci: “Voglio far vedere il vero Vidal, la società ha fiducia in me”

Le prime impressioni del cileno dopo tre giorni di ritiro

A mezzora da Inter-Crotone , quinto test amichevole pre-stagionale per la squadra di Simone Inzaghi , Arturo Vidal si presenta ai microfoni di Inter Tv per parlare delle sue impressioni di questi primi giorni di ritiro, non mancando di ribadire la sua volontà di restare a Milano. "Le vacanze sono andate alla grande, sono stato in un posto bellissimo. Torno felice", esordisce il cileno.

"Non ho avuto un anno tanto bello, ho perso 2-3 mesi per dei problemi fisici. Voglio essere al cento per cento, voglio far vedere chi è Vidal. Ho parlato con la società, loro hanno tanta fiducia in me, io in loro. Voglio lavorare al massimo. L'anno scorso abbiamo vinto lo scudetto, quest'anno dobbiamo rivincere e andare fino in fondo in Champions".