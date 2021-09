Verso lo Shakhtar, ultimo allenamento alla Pinetina. Inizia la seduta anche Vidal

Da qualche minuto nerazzurri in campo per l'ultima seduta prima della partenza per l'Ucraina

Christian Liotta

Da qualche minuto, l'Inter è scesa in campo ad Appiano Gentile per sostenere l'ultimo allenamento prima della partenza per Kiev, dove domani i nerazzurri affronteranno la sfida di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi. Presente con il gruppo di Simone Inzaghi per l'avvio della seduta anche Arturo Vidal.