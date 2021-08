Hellas Verona-Inter, le ufficiali: riecco Lautaro. Il Toro dal 1′ insieme ad Edin Dzeko

L'argentino torna titolare e Inzaghi propone la coppia d'attacco col bosniaco. Dalle 20.45 la diretta testuale di FcInterNews.it

Archiviata da tempo la pratica Genoa, l’Inter di Simone Inzaghi è attesa ora da un esame importante in questo prologo di stagione: i nerazzurri scendono in campo al Bentegodi di Verona per affrontare l’Hellas di Eusebio Di Francesco, reduce da una sconfitta contro il Sassuolo che ha rappresentato forse una punizione troppo pesante per quanto mostrato in campo dai gialloblu. Classico impegno, insomma, da prendere con le molle, anche se l’adrenalina in casa Inter è tanta dopo quanto mostrato contro il Grifone. Scocca finalmente l’ora di Lautaro Martinez: l’argentino, fermato dalla squalifica alla prima di campionato, torna dal primo minuto nell’attacco nerazzurro in compagnia di Edin Dzeko, con Joaquin Correa pronto a subentrare dalla panchina. Nessuna novità, per il resto, rispetto a sabato scorso, con Matteo Darmian nuovamente preferito a Denzel Dumfries e le colonne difensive regolarmente al loro posto così come Hakan Calhanoglu, Nicolò Barella e Marcelo Brozovic in mezzo. Per il Verona, torna a disposizione Marco Faraoni mentre in porta ci sarà il debutto di Manuel Montipò. Anche il neo arrivato in casa scaligera Giovanni Simeone partirà dalla panchina. Fischio d’inizio dell’arbitro Gianluca Manganiello alle ore 20.45: seguite con noi di FcInterNews.it la sfida del Bentegodi con gli aggiornamenti in tempo reale della nostra diretta testuale.