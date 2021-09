Venerdì il lancio di $INTER su Socios.com. A breve il takeover di San Siro

L'annuncio del club nerazzurro sulle novità in partnership con Chiliz $CHZ

Alessandro Cavasinni

Comunicato ufficiale dell'Inter che, in partnership con Chiliz $CHZ, blockchain provider di punta per il settore dello Sports and Entertainment globale, annuncia che venerdì 10 settembre alle ore 13.00 verrà lanciato il Fan Token $INTER sulla piattaforma Socios.com.

Ecco la nota del club nerazzurro:

"A luglio i Fan Token $INTER hanno avuto visibilità globale grazie al posizionamento sul fronte delle divise da gioco del Club per la stagione 2021/22 e venerdì i tifosi nerazzurri di tutto il mondo potranno finalmente acquistarli.

La Fan Token Offering (FTO®) prevede l'emissione di un milione di Fan Token $INTER al prezzo fisso di 2€ cadauno. I Fan Token $INTER costituiranno una nuova esperienza per i tifosi, facendoli entrare a far parte della vivace comunità digitale di Socios.com.

I possessori dei Fan Token $INTER avranno innumerevoli opportunità di engagement, tra cui la possibilità di interagire con il Club tramite una serie di sondaggi interessanti, interattivi e divertenti. I tifosi avranno inoltre la possibilità di accedere a contenuti esclusivi del Club, mettersi alla prova contro altri tifosi da tutto il mondo in giochi, competizioni e quiz relativi all’Inter e partecipare a classifiche mondiali per vincere ricompense ed esperienze uniche sia digitali che fisiche.

I possessori dei Fan Token $INTER potranno votare da subito su Socios.com nel primissimo sondaggio per scegliere un messaggio di incitamento alla squadra che comparirà nel tunnel d’ingresso al campo.

$INTER San Siro Takeover – Il primo sondaggio fa parte di una grande campagna di lancio che culminerà nell’evento ‘$INTER San Siro Takeover’ quando il club affronterà il Bologna il 18 settembre alle 18.00.

In occasione di questa partita lo slogan scelto dei tifosi accompagnerà la squadra nel tunnel di ingresso al campo, mentre un messaggio di Socios.com per i tifosi dell’Inter verrà svelato con una coreografia che vedrà il coinvolgimento di circa 10.000 bandierine sugli spalti. Il messaggio vincente sarà mostrato anche sui pannelli LED a bordocampo. I possessori dei Fan Token $INTER da tutto il mondo accoglieranno inoltre via webcam i calciatori al loro arrivo a San Siro.

Alexandre Dreyfus, CEO di Chiliz e Socios.com, ha dichiarato: "Chiamo a raccolta i fan dell’Inter di tutto il mondo: il vostro momento sta per arrivare! Tra pochissimi giorni i tifosi nerazzurri avranno la possibilità di interagire e di avvicinarsi alla propria squadra del cuore come mai fatto prima. Se volete un Fan Token $INTER assicuratevi di essere pronti e connessi su Socios.com per le 13 di venerdì. I possessori di $INTER avranno la possibilità di sentirsi parte integrante del loro club, cosa che dimostreremo con stile in occasione del takeover di San Siro il 18 settembre".

Oltre 55 società sportive hanno stretto accordi con Socios.com per il lancio dei Fan Token, tra esse ci sono club europei di primaria importanza e le nazionali di calcio dell’Argentina e del Portogallo. Socios.com sta rapidamente espandendosi negli Stati Uniti con 11 squadre NBA già presenti e altre pronte ad unirsi. L’UFC, gigante delle MMA, ha lanciato un Fan Token così come la PFL, altra organizzazione delle MMA. La rosa di Socios.com include anche squadre importanti di F1, E-sports e Cricket.

Creata da Chiliz $CHZ, primo blockchain provider per il settore globale dello Sports and Entertainment, la piattaforma Socios.com ha grandi progetti di espansione e punta al lancio di molti altri Fan Token con partner da tutto il mondo del calcio e di altri sport di punta".