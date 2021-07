Vecino: “Sono carico per fare una grande stagione. Inzaghi ha tanto entusiasmo”

In primo piano: tutte le notizie

Il centrocampista uruguayano parla ad Inter TV: "Voglio arrivare bene all'inizio del campionato"

Christian Liotta

Matias Vecino è il protagonista di un'intervista rilasciata ai microfoni di Inter TV, il canale ufficiale nerazzurro. Il centrocampista uruguayano svela le sue sensazioni dopo i primi giorni di lavoro agli ordini di Simone Inzaghi:

Matias, com'è tornare ad Appiano con questo clima inglese?

"Sì, diciamo che non sembra proprio estate. Ma sono contento di essere qui e di rivedere i compagni, era da tempo che non ci vedevamo. Ho molto entusiasmo e tanta carica per la nuova stagione".

Hai già avuto modo di parlare con Inzaghi? Quali sono le tue impressioni?

"Sì, ci eravamo sentiti già quando ero in Uruguay, al telefono. Ho percepito grande entusiasmo e grande voglia di essere qui, penso sia un buon punto di partenza. Ora avremo tempo per conoscermi meglio. A livello personale, l'anno scorso sono stato un po' sfortunato ma ora sono molto carico per fare una grande stagione e cercare di ripetere quello che abbiamo fatto l'anno scorso".

Come stai adesso? Quanto è stato importante per te giocare con continuità in Copa America?

"Quando uno rientra da un infortunio così lungo, vuole subito trovare continuità. Mi è servita tanto l'esperienza in Nazionale, ora voglio continuare con questo ritmo per arrivare bene all'inizio del campionato".

Sarai deluso per l'uscita ai quarti, ma anche contento per la vittoria finale di Lautaro Martinez, col quale ti sei anche sfidato.

"Sì, diciamo che vedere un compagno alzare la Coppa fa sempre piacere. Per noi è stata una delusione perché volevamo andare fino in fondo, siamo usciti ai rigori e non è mai una cosa bella. Ma avremo occasione per rifarci, a partire dalle qualificazioni ai Mondiali".

Hai pensato agli obiettivi per questa stagione?

"Innanzitutto trovare continuità, a livello fisico e di minutaggio, cosa che non ho avuto l'anno scorso. Poi come ho detto sono molto carico e ho grande entusiasmo per questa nuova stagione. Sono sicuro che andrà tutto bene".