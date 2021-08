Vecino: “Inzaghi mi ha detto che sarò importante. Satriano? Gli succederanno cose belle”

Il centrocampista alla radio uruguayana Sport890: "Il nuovo tecnico mi ha trasmesso molta fiducia"

Vecino si spende anche in parole di elogio per il connazionale Martin Satriano, che molto bene ha fatto in questo precampionato: "Già l’anno scorso si è allenato alcune volte con la prima squadra. Se lo merita perché si allena bene, è un ragazzo serio e umile. Non ho dubbi sul fatto che gli capiteranno solo cose belle, che succeda qui o in un'altra squadra che gli possa dare minutaggio per poi tornare. Si allena sempre come una bestia". Una battuta anche sulla deludente Copa America della Celeste: "Indubbiamente ci aspettavamo qualcosa di più. È una frustrazione per la squadra non essere riusciti ad arrivare nemmeno in semifinale. Ma ora non c'è tempo per i rimpianti, dobbiamo lavorare per poter raggiungere un altro Mondiale. A volte siamo troppo prevedibili, dobbiamo fare più cose a sorpresa".