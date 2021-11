Vecino: “All’Inter situazione inaspettata. Se continuasse dovremmo parlare”

Le parole del centrocampista uruguaiano in conferenza stampa

Un messaggio chiaro, educato e diretto. Esplicitato dall’altra parte del mondo, ma diretto ad Appiano Gentile e in Viale della Liberazione. Matias Vecino, durante la conferenza stampa odierna, oltre che a parlare dell’ultima partita disputata dalla Celeste, e a proiettarsi sulla successiva sfida contro la Bolivia, alla domanda in remoto di FcInterNews, del perché trovasse così tanta continuità con la rappresentativa del suo Paese, ma non fosse lo stesso a livello di club e di quando avremmo potuto ammirare il Vecino della Nazionale con la casacca nerazzurra, risponde così: “Con la Nazionale ho sempre avuto la possibilità di giocare, ho avuto continuità. Ed è chiaro che questo ti dà molto fiducia, permettendoti di dimostrare il tuo massimo potenziale e la tua migliore versione. Nel calcio ci sono dei momenti, passiamo per differenti situazioni. In questo caso nell’Inter, negli ultimi mesi, sto vivendo una situazione che non era quella che pensavo di poter vivere all’inizio dell’annata in base a quello di cui avevo discusso con l’allenatore e con il club. Uno però deve sempre rispettare le decisioni degli allenatori, restare concentrato, allenarsi al massimo e farsi trovare pronto quando il tecnico e la tua squadra abbiano bisogno di te. Come dicevo prima, sono momenti, a volti positivi, a volte negativi. Però è chiaro che se questi momenti si allargassero un po’ troppo, credo che dovremo parlare, sempre col massimo rispetto, per trovare una soluzione che sia buona per tutti”.