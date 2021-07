Vanheusden, primi minuti col Genoa: il belga in campo nell’amichevole con lo Stubai

Il difensore belga ha giocato l'intero secondo tempo grazie ad un nulla osta. La partita è finita 5-0 per i rossoblu

Nonostante manchi ancora l'ufficialità del suo arrivo in prestito dall'Inter, il difensore belga Zinho Vanheusden ha messo in cascina i suoi primi minuti con la maglia del Genoa. Il tecnico Davide Ballardini, approfittando di uno speciale nulla osta, ha schierato il centrale classe 1999 nel secondo tempo dell'amichevole giocata quest'oggi contro la formazione di dilettanti tirolesi dello Stubai. La gara si è chiusa per la cronaca sul punteggio di 5-0 per il Grifone, con gol di Eldor Shomurodov, Andrea Favilli e tripletta del giovane Flavio Bianchi.