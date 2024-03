A poche ore dalla partita di ieri contro il Bologna, l'Inter procederà con una valutazione clinica per Marko Arnautovic e Carlos Augusto. Lo staff medico nerazzurro ha infatti deciso di procedere con esami strumentali nella giornata di domani, a due giorni dalla trasferta di Champions League contro l'Atletico Madrid.

I due giocatori di Inzaghi ieri hanno lasciato in anticipo il terreno del Dall'Ara per dei problemi muscolari: il brasiliano è stato sostituito a all'intervallo per un affaticamento polpaccio destro, mentre l'austriaco ha alzato bandiera bianca nel finale di gara per un risentimento ai flessori della coscia destra. Gli esami chiariranno l'entità dei due infortuni e i tempi di recupero.

