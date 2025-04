Settimana da dimenticare per l'Inter che archivia nel peggiore dei modi questi sette giorni. Dopo la sconfitta europea in casa del Trabzonspor, l'Under 20 di Zanchetta ospita la Lazio mandando in scena un mezzo remake della prestazione di ieri dell'Inter di Inzaghi a Parma e dopo un primo tempo che lasciava ben sperare, cade nella seconda frazione per via del guizzo vincente di D'Agostini su azione da corner. Alla squadra di Pirozzi basta il gol del numero 9 per agguantare tre fondamentali punti che rilanciano i capitolini per la corsa alla zona playoff e inchiodano gli interisti, fermi a 63 punti. Ancora una volta la squadra di Zanchetta paga qualche errore individuale di troppo che vizia un match completamente alla portata dei padroni di casa, che Che trovano anche la via del gol con Venturini che però tocca platealmente la palla col braccio, ma poi perdono intensità e lucidità col passare dei minuti e non trovano mai un varco per far male agli ospiti. Dal canto loro i ragazzi di Pirozzi chiudono bene i disperati tentativi dell'Inter nel finale di riacciuffare il risultato e a festeggiare sono i biancocelesti. Domenica nera per l'Inter che conclude coerentemente in bruttezza la settimana.

IL TABELLINO

Reti: 62' D'Agostini (L).

INTER (4-3-3): 1 Calligaris; 19 Della Mora, 26 Garonetti (15 Perez 75'), 6 Maye, 17 Motta (3 Cocchi 53'); 16 Venturini, 14 Bovo (4 Zanchetta 53'), 29 Topalovic (9 Lavelli 73'); 30 De Pieri, 11 Spinaccè, 27 Pinotti (18 Mosconi 53').

A disposizione: 21 Zamarian, 10 Quieto, 13 Kangasniemi, 28 Romano, 34 Ballo, 37 Vukoje.

Allenatore: Andrea Zanchetta

LAZIO (4-3-3): 22 Renzetti; 24 Zazza, 5 Bordon F., 3 Bordon R., 78 Milani (29 Karsenty 78'); 8 Di Tommaso, 4 Nazzaro, 10 Munoz (2 Ferrari 46'); 17 Serra (19 Sulejmani 78'), 9 D’Agostini, 18 Farcomeni (6 Petta 89').

A disposizione: 1 Bosi, 12 Cipriani, 7 Gelli, 11 Cuzzarella, 25 Marinaj, 28 Ciucci.

Allenatore: Sergio Pirozzi

Ammoniti: Venturini (I), Farcomeni (L), Renzetti (L).

Arbitro: Gemelli

Assistenti: Meraviglia-Iuliano

RIVIVI IL LIVE di

INTER-LAZIO 0-1

(D'Agostini 64')

90' + 6' - Non basta la manciata di secondi aggiuntiva concessa da Gemelli. Non c'è più tempo, l'arbitro fischia tre volte: la Lazio batte l'Inter per 1-0 e conquista tre importantissimi punti per la corsa alla zona playoff.

90' + 2' - Inter che tenta il possibile per trovare il pari: nerazzurri all'attacco in questi ultimi minuti ma Bordon protegge Renzetti, poi fa in modo che l'estremo difensore si accaparri la sfera così da far ripartire l'azione.

90' + 2' - Nerazzurri che tentano di ripartire ma Mosconi non riesce a tenere in campo un pallone interessante: si riparte con una rimessa laterale per la Lazio.

90' + 1' - Gemelli assegna 5 minuti di recupero.

89' - Crampi per Farcomeni, che non ce la fa a continuare e lascia il posto a Petta.

88' - Problemi alla coscia per Renzetti: interviene lo staff medico.

85' - Altra buon'azione in fase di costruzione dell'Inter che oggi non sembra godere dei favori della Dea bendata e Matteo Cocchi, normalmente impeccabile, non controlla e si dispera.

78' - Doppio cambio anche per la Lazio: Serra e Milani lasciano il campo, al loro posto entrano Sulejmani e Karsenty.

76' - Zanchetta getta nella mischia Alex Perez, che rileva Garonetti.

73' - Zanchetta amplia la batteria offensiva: entra Lavelli per Topalovic.

70' - Tentativo della coppia Cocchi-Spinaccé, ma l'attaccante nerazzurro non sorprende Renzetti: si riparte da rinvio dal fondo per la Lazio.

66' - Farcomeni stende Mosconi: giallo per il 18 della Lazio.

64' - Corner che si rivela provvidenziale per la Lazio che trova il gol con D'Agostini che sbuca alle spalle dei difensori dell'Inter sul pallone lasciato in area da Bordon e beffa Calligaris: vantaggio Lazio!

62' - Milani dalla sinistra cerca D'Agostini, ma il pallone è lungo e Cocchi spizza in corner.

59' - D’Agostini impegna Calligaris. Ma l'estremo difensore interista è attento: neutralizza il pericolo e fa ripartire l'azione offensiva dell'Inter con Spinaccé che però viene fermato dalla bandierina: offside dei nerazzurri, si riparte da calcio di punizione per i laziali.

53' - L'Inter cambia tre uomini: dentro Cocchi, Zanchetta e Mosconi che prendono il posto di Motta, Bovo e Pinotti.

52' - Chance per l’Inter con Pinotti che calcia dal limite dell’area un buon pallone che però s’impenna di poco sopra la traversa.

50' - Doppia chance per Serra: il centravanti biancoceleste prova per due volte la conclusione in porta, murato da Garonetti prima e Della Mora poi. Corner per la Lazio.

48' - Della Mora prova un cross alla cieca, con Pinotti e Spinaccè ben lontani dalla traiettoria. Azione che sfuma.

12.08 - Si ricomincia, primo pallone della ripresa per la Lazio: VIA!

12.08 - Cambio per la Lazio prima dell'inizio della ripresa. Ferrari prende il posto di Munoz.

Primo tempo che per la prima mezz'ora resta in equilibrio e non solo di risultato. Dopo i primi minuti durante i quali anche la Lazio ha cercato e trovato la via verso Calligaris, a gestire il match è la squadra di casa che mette la modalità trazione anteriore e mette in difficoltà la Lazio che non sempre riesce ad uscire dall'imbottigliamento al quale è costretta. Sul finale Venturini, uno dei migliori in campo per i ragazzi di Zanchetta, deliziati da un buon Jack De Pieri tornato a strimpellare, trova il gol, ma lo fa alla Maradona con un tocco abbastanza plateale con l'avambraccio che gli costa anche un'ammonizione.

45' + 2' - Non c'è più tempo per questo primo tempo: squadre negli spogliatoi sullo 0-0

46' - Due minuti di recupero concessi da Gemelli.

45' - Altro corner per l'Inter che trova finalmente la rete con Venturini. Ma Gemelli non si fa beffare, annulla la rete per tocco di mano ed estrae il giallo.

44' - A impensierire Renzetti è De Pieri: servito da Venturini, il 30 dell'Inter abbozza un mezzo tiro a giro che impegna il portiere biancoceleste che, in allungo, spazza in corner. Sulla ribattuta ancora un buon Topalovic dalla distanza tenta il tiro. Ma ancora una volta Renzetti gira in angolo.

43' - Conclusione dal fuori area con Topalovic che però non impensierisce Renzetti.

42' - Ancora Venturini alla ricerca della porta di Renzetti, ma il pallone sfila sul fondo.

37' - Scontro di gioco tra Motta e Farcomeni, col 18 della Lazio che resta a terra dolorante per una botta.

34' - Altra occasione per l'Inter con Pinotti, servito da un buon Venturini che però allunga leggermente il passaggio per il compagno e rendendo di fatto inutile il tentativo di filtrante per il 27 di Zanchetta.

32' - Grande cambio gioco di Milani in apertura per Farcomeni che però non riesce a trovare la freddezza di irrompere in area di rigore.

28' - Va Venturini alla battuta, ma la Lazio intercetta ed esce bene dal pericolo e fa ripartire l'azione.

27' - Fallaccio di D'Agostini in ritardo su Topalovic che prende un brutto pestone sulla caviglia e cade pure male e fa fatica a rialzarsi. Ancora un giallo che non arriva e che probabilmente il 9 della Lazio avrebbe meritato.

24' - Altro tiro da posizione interessante dell'Inter, con Bovo da poco fuori area rigore che ha tutto il tempo per coordinarsi ma il 14 di Zanchetta calcia alto.

19' - Azione già ribaltata e Inter che torna a pizzicare Renzetti, Spinaccé spaventa la difesa ospite ma trova l'intervento di Bordon che sporca in angolo, angolo non ravvisato da Gemelli che fa arrabbiare l'attaccante di Zanchetta!

18' - Azione carambolata dalle parti di Calligaris che trova un attento Motta che, fa percorrere un brivido per il rischioso anticipo, ma aiuta l'estremo difensore di casa a mettere ordine.

17' - Punizione guadagnata dai padroni di casa che va a battere Farcomeni. Il 18 della squadra ospite c'entra in pieno la barriera che sporca in angolo.

16' - Maye! Che occasione per l'Inter con il difensore oggi col numero 6 sulle spalle: gran tiro dalla distanza che però trova una deviazione che favorisce Renzetti.

14' - Ancora Jack De Pieri si guadagna un buon calcio d'angolo che però non passa, ancora una volta su iniziativa del 30 di casa la palla resta in zona d'attacco per l'Inter.

10' - Grandissima chiusura di Giacomo De Pieri su Milani che sulle prime era riuscito a beffare lo stesso numero 30 di Zanchetta, bravo e attento a recuperare in corsa e ad intervenire spazzando in corner un pallone che si sarebbe potuto trasformare in un cross verso l'area di rigore.

7'- Buono squillo dell'Inter con Venturini alla ricerca di De Pieri, fermato fallosamente. Fallo peraltro non individuato da Gemelli che lascia proseguire il gioco.

5' - Primi minuti di fare di studio da una parte e dall'altra: squadre finora molto compatte e aggressive.

11.04 - Gemelli fischia: comincia Inter-Lazio!

10.59 - Le squadre entrano in campo

Dopo la deludente sconfitta di Trabzon, valsa l'addio al sogno Yourh League, l'Inter di Andrea Zanchetta torna in campionato dove è chiamata alla reazione e dove riprende una corsa che lo scorso weekend li aveva visti vincenti in un confronto diretto in casa del Sassuolo. Con 63 punti e un secondo posto non solidissimo, vista la condivisione proprio con il Sassuolo, la squadra meneghina ospita la Lazio di pari età. I capitolini arrivano da ottavi in classifica con 47 punti e sono reduci da una vittoria per 2-1 contro il Genoa che ha allungato il periodo positivo dei biancocelesti dopo il pari col Sassuolo. Di seguito le formazioni ufficiali dei due allenatori.

