L'Udinese ha concluso il ritiro in Austria con una sconfitta per 1-0 contro l'Union Berlin, match che ha visto restare in panchina per tutta la gara Lazar Samardzic. Il gioiello tedesco naturalizzato serbo da ieri è ad un passo dal trasferimento all'Inter (da limare i dettagli dell'inserimento di Giovanni Fabbian nella trattativa): una notizia che ha inciso anche sulla giornata del giocatore, come raccontato dai colleghi di TuttoUdinese.it.

Prima della partita dello stadio di Lienz il classe 2002 si è concesso come sempre sorridente ad autografi e selfie con i tifosi, lasciandosi poi andare ad un chiaro segnale di addio nell'immediato post gara. "Al termine del match - si legge nella ricostruzione del sito friulano - viene intercettato dai tifosi bianconeri presenti al Dolomiten Stadion prima dell’ingresso del tunnel degli spogliatoi. 'È la nostra ultima foto?' gli chiede un supporter friulano. Un suo cenno del capo basta per capire tutto. Salvo clamorosi ribaltoni, Lazar Samardzic sarà presto un nuovo giocatore dell’Inter. Manca solo l’ufficialità, anche se c’è chi spera ancora in un clamoroso (ed improbabile) colpo di scena".

