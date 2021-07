UFFICIALE – Inter, il Biscione cambia pelle: svelata la nuova maglia home

Ulteriore novità è la presenza di Lenovo sul retro, evoluzione della partnership che dura dal 2019

The new skin of Milano, il Biscione cambia pelle e celebra la nuova identità visiva dell’Inter per la nuova stagione sportiva. Inter e Nike presentano oggi la nuova divisa Home per la stagione 2021-22, la prima Home Edition con il nuovo logo che vede inoltre il ritorno dello stemma tricolore dopo la vittoria del diciannovesimo scudetto. Ulteriore novità è la presenza di Lenovo sul retro, evoluzione della partnership che dura dal 2019.